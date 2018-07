Override: Mech City Brawl: 3D-Robo-Action für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC)

The Balance (Entwickler) und Modus Games (Publisher) haben den 3D-Party-Brawler Override: Mech City Brawl angekündigt. Die mech-basierte Robo-Action soll am 4. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC ( Steam ) erscheinen und wird von den Machern folgendermaßen beschrieben: "Keine Getriebe, kein Ruhm! Steuere in diesem 3D-Mech-Gerangel riesige Roboter durch grandiose Stadtlandschaften und gib alles! Epische und explosive Kämpfe mit unverwechselbaren Mechs erwarten dich im lokalen und online Versus-Modus, Gruppen-Koop mit 2 bis 4 Spielern und einer Einzelspieler-Kampagne.Steuere eine bunt gemischte Truppe aus epischen Mechs in Wolkenkratzergröße. Jeder Mech hat seinen Spielstil, spezielle Moves und Abschlüsse. Rage über deinen Gegnern empor und lege ganze Städte unter deinen Füßen in Schutt und Asche. Zerstöre 3D-Arenen, die nach echten Städten und Ländern modelliert wurden, darunter Tokio, Ägypten, San Francisco und Mexiko. Trete gegen andere Spieler an, hol dir zwei bis vier Freunde, um gemeinsam dynamische Koop-Spiele zu bestreiten, bei denen jeder Spieler für einen bestimmten Teil des turmhohen Mechs zuständig ist! Individualisiere deine Mechs in der Werkstatt, gib ihnen neues Zubehör oder andere Skins, um deinen ganz eigenen Stil zu erschaffen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer