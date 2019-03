Override: Mech City Brawl: Robo-Gladiatorin Bellona stürzt sich ins Getümmel - 4Players.de

Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC) Screenshot - Override: Mech City Brawl (PC)

The Balance und Modus Games haben am 8. März 2019 den dritten DLC-Mech "Bellona" für ihre 3D-Robo-Action Override: Mech City Brawl auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Bellona ist Teil des Season Pass' sowie separat für 3,99 Euro via Steam PlayStation Store und Microsoft Store ) erhältlich. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Mech DLC 3 BellonaIn der etwas holprigen Charakterbeschreibung heißt es: "Willkommen Bellona - Römische Kriegsgötting und die 3. DLC von Override! Sie spezialisiert sich darauf, Gegner auf Abstand zu halten und dann mit präzischem Fernangriff zuzuschlagen. Bei Bellonas Sonderangriff kommen scharfe Klingen, ein Kriegsschild und ein Ultimatum mit göttlchen Blitzangriffen zum Einsatz.Bellona ist ein Mech, der von den Gladiatoren inspiriert wurde. Sie kennt das Kolloseum gut und kann mit Stoßangriffen und Schildwürfen attackieren oder einen wirbelden Klingenring herbeirufen, der Chaos anrichtet. Die Götter stehen ihr bei ihrem Ultimatum zur Seite: Mit ihrem geladenen Blitzspeer kann sie mit einem Wurf oder Stoß Gegner betäuben oder zum Stolpern bringen."