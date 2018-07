Lamplight City: Detektiv-Adventure in Steampunk-Kulisse vom Autor von "A Golden Wake" und "Shardlight" - 4Players.de

Features

Es bleibt Dir überlassen wie Du den Detektiv spielst - aber bedenke die Folgen!

Untersuche Tatorte, befrage Verdächtige, verschaffe Dir Informationen so wie es Dir notwendig erscheint. Bleibe dabei dem Gesetz treu oder mach' Dir Deine eigenen Regeln. Wie Du handelst beeinflusst aber wie die Leute auf Dich reagieren. Fünf Fälle gilt es zu lösen - mit mehreren Verdächtigen, falschen Hinweisen und unterschiedlichen möglichen Enden der Geschichte.

Du gerätst nie in eine absolute Sackgasse. Wenn Du den Fall nicht lösen kannst, nimmst Du Dir den nächsten vor. Die Geschichte passt sich dem von Dir beeinflussten Verlauf an. Ein-Klick-Bedienung - ohne Inventar.

Sammle Hinweise und Dokumente in deinem Notizbuch, um sie dort wieder einsehen zu können. Gegenstände lassen sich mit einem kontextsensitiven Cursor verwenden. Erkunde eine fiktive Stadt mit vier sehr unterschiedlichen Stadtbezirken.

er Spieler wird alle vier Bezirke erkunden und dort etwas über verschiedene gesellschaftliche Themen erfahren. Beispielsweise die Klassengesellschaft oder die Angst vor der sich rasant fortentwickelnden Dampftechnologie. Das Spiel ist stark von den Werken von Edgar Allan Poe und Charles Dickens beeinflusst.

Viele spannende Orte und über 50 interessante Charaktere

Originalmusik von Mark Benis."





"Das Tor nach Vespuccia, die Stadt aus Luft und Licht, die Lamplight City - die aufstrebende Hafenstadt New Bretagne ist ein leuchtendes Beispiel für Fortschritt und Industrialisierung in der Neuen Welt. Aber neben den Verheißungen einer glänzenden Zukunft im 19ten Jahrhundert liegt das Fundament der Stadt in Armut, Klassenkampf und Verbrechen.Für den Privatdetektiv und ehemaligen Polizisten Miles Fordham sind die zwielichtigen Ecken von Lamplight City nur ein Teil des Puzzles. Während sein ehemaliger Partner ihm ständig aus dem Jenseits etwas einflüstert, beginnt er langsam den Verstand zu verlieren. Kann Miles die Fälle seiner Klienten aufklären und findet er den Mörder seines Partners, bevor seine kleine Welt gänzlich auseinanderfällt?Lamplight City ist ein Detektiv-Adventure, das in einer fiktiven viktorianischen Vergangenheit im Steampunk-Stil spielt.