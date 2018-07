Islands of Nyne: Battle-Royale-Shooter startet im Early Access - 4Players.de

Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC) Screenshot - Islands of Nyne (PC)

Islands of Nyne startet heute bei Steam im Early Access . Es handelt sich dabei um einen weiteren Shooter der Gattung Battle Royale. Vorausgegangen war eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne der Entwickler von Define Human Studios, bei der allerdings mit Zusagen von gut 50.000 Dollar nur das minimale Finanzierungsziel erreicht werden konnte.Wie bei PUBG kämpfen auch hier 100 Spieler auf großen Karten ums Überleben und können sich zu Duos oder Vierer-Squads zusammenraufen. Zu Übungszwecken wird außerdem ein Schießstand zur Verfügung gestellt.Ähnlich wie bei "Die Tribute von Panem" treten die Teilnehmer in gigantischen Arenen mit außerirdischen Architekturen an, die von einer Kuppel umschlossen sind. Dabei breitet sich ein tödliches Plasmafeld kontinuierlich aus und verkleinert das Areal, in dem man noch überleben kann - zumindest so lange, bis man den Geschossen eines Gegners zum Opfer fällt.Ursprünglich war geplant, das Spiel bereits Ende 2016 zu veröffentlichen. Aktuell geht man davon aus, dass Islands of Nyne bis zum Release der finalen Version für etwa ein Jahr im Early Access verbleiben wird.Letztes aktuelles Video: Official Gameplay Trailer