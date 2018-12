Islands of Nyne: Entwicklung des Battle-Royale-Shooters wird eingestellt; wechselt zu Free-to-play - 4Players.de

Das ging schneller als geplant: Im Juli gingen die Entwickler von Islands of Nyne noch davon aus, dass ihr Battle-Royale-Shooter bis zum Release der finalen Version etwa ein Jahr im Early Access verbleiben würde. Mittlerweile wurde allerdings auf Steam verkündet , dass die Entwicklung des Battle-Royale-Shooters abgeschlossen ist und er zum Free-to-play-Modell wechselt. Grund dafür scheint allerdings Geldknappheit zu sein:



"wir sind nicht mehr in der Lage, die Entwicklungskosten finanziell zu stemmen, trotz unserer Bemühungen, mit unserem letzten Update und unserer letzten Preissenkung noch die Kurve zu kriegen."



Man wolle die Server für "die absehbare Zukunft" online belassen und allen Käufern des Titels eine Rückerstattung anbieten, sofern sie diese bei Steam beantragen - unabhängig von im Spiel verbrachter Zeit. Ein letztes folgendes Update soll dem Hauptmenü einen Credits-Screen hinzufügen, welcher all jenen dankt, die an der Entwicklung mitgewirkt oder sie per Crowdfunding unterstützt haben. Zudem evaluiere das Team momentan die Einbindung von Möglichkeiten, mit denen das Spiel mit von Spielern gehosteten Matches künftig am Leben erhalten werden kann.





