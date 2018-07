Remnant: From the Ashes: Kooperatives Actionspiel von den Machern von Darksiders 3 angekündigt - 4Players.de

"Der Rest der Menschheit: Die Welt liegt in Trümmern. Nur wenige verbleiben noch; sie werden von Schreckgestalten aus einer anderen Welt gejagt und sind vom Aussterben bedroht. Die meisten Menschen leben wie Ratten in den Ruinen der Städte. Ein paar Überlebende besitzen eine Technologie, mit der sie Portale zu fantastischen, alternativen Welten öffnen können. Täglich wagen sie sich in diese und hoffen, Ressourcen aufzutreiben und dass sie einen Weg finden, die Eindringlinge zu vernichten. Sie kämpfen darum, Fuß zu fassen. Sie widmen sich dem Wiederaufbau und erobern zurück, was ihnen gehört.

Kämpfen. Anpassen. Überwinden: In jeder Welt warten neue Herausforderungen und Gefahren. Während deiner Reise wirst du auf unzählige Monster treffen, die je nach Umgebung, verschiedene Eigenschaften besitzen. Du wirst mit allen Mitteln gegen kleine und große Kreaturen kämpfen müssen; von riesigen Ungeheuern bis zu unzähligen Horden kleiner, tödlicher Schreckgestalten. Du wirst lernen, dich anzupassen ... oder bei dem Versuch sterben.

Erforsche Gebiete: Entdecke wunderschöne, dynamische Welten – jede mit eigenen einzigartigen Kreaturen und umgebungsbedingten Herausforderungen. Erforsche und gewinne an Erfahrung, entwickele neue Strategien, um die Gefahren in jeder Welt zu überwinden.

Herstellen. Verbessern. Spezialisieren: Verbünde dich mit anderen Überlebenden, um deine Chancen zu verbessern. Beschütze und befreunde fähige Händler, biete ihnen Obhut in deiner Basis. Sie werden dir im Gegenzug wertvolle Fähigkeiten und Ressourcen anbieten, die dir helfen, Waffen und Ausrüstung herzustellen, verbessern und aufzuwerten.

Zusammen sind wir stark: Die Saat ist skrupellos und tödlich. Um zu bestehen, brauchst du Hilfe – ein Team. In Remnant: From the Ashes kannst du dich mit drei anderen Überlebenden verbünden. Zur Auswahl stehen mehrere Helden von denen jeder Archetyp über einzigartige Fähigkeiten und Vorzüge verfügt, die dem Team beim Überleben helfen werden."

Mit Remnant: From the Ashes haben Gunfire Games (Entwickler; Darksiders 3 ) und Perfect World Entertainment (Publisher) einen Survival-Action-Shooter für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt In dem Spiel aus der Verfolgerperspektive (Third Person) bekämpft man gemeinsam Kreaturen (genannt "The Root") aus einer anderen Dimension, welche die Erde überrannt haben. Dynamisch generierte Levels in postapokalpytischen Umgebungen, umfangreiche Charakter-Anpassung und Herstellungsmöglichkeiten von Gegenständen werden versprochen.Features (laut Hersteller):