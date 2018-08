Remnant: From the Ashes: Erster Spielszenen-Trailer zum Survival-Action-Spiel für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC) Screenshot - Remnant: From the Ashes (PC)

Perfect World und Gunfire Games haben einen ersten Spielszenen-Trailer zu Remnant: From the Ashes veröffentlicht (siehe unten). Das kooperative Survival-Action-Spiel soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Besucher der gamescom 2018 in Köln werden den Titel am Stand #41 in Halle 8 anspielen können.Zum Spiel selbst schreiben die Macher: "Die Welt liegt in Trümmern. Nur wenige verbleiben noch; sie werden von Schreckgestalten aus einer anderen Welt gejagt und sind vom Aussterben bedroht. Die meisten Menschen leben wie Ratten in den Ruinen der Städte. Ein paar Überlebende besitzen eine Technologie, mit der sie Portale zu fantastischen, alternativen Welten öffnen können. Täglich wagen sie sich in diese und hoffen, Ressourcen aufzutreiben und dass sie einen Weg finden, die Eindringlinge zu vernichten. Sie kämpfen darum, Fuß zu fassen. Sie widmen sich dem Wiederaufbau und erobern zurück, was ihnen gehört.Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von mythischen Kreaturen heimgesucht wird. Das Spiel bietet Spielern und bis zu jeweils drei Freunden eine einzigartige, benutzerdefinierbare Spielerfahrung, die sich durch intensive Schusswechsel und Nahkämpfe, Ausrüstung- und Waffenaufwertung, Charakterfortschritt und dynamisch generierte Levels auszeichnet. In diesen werden unzählige Entdeckungsmöglichkeiten und Herangehensweisen für den Kampf gegen gefährliche Monster und epische Bosse geboten." Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer 1