Pillars of Eternity 2: Deadfire - Beast of Winter: Erste Erweiterung erscheint Anfang August - 4Players.de

Das erste Download-Pack (DLC) 'Beast of Winter' für Pillars of Eternity 2: Deadfire wird nicht mehr im Juli erscheinen, sondern erst am 2. August 2018. Die Erweiterung wird die Party auf eine südliche Insel verschlagen, auf der ein mysteriöser Weltuntergangskult lebt. "Die Spieler werden sich auf die abenteuerliche Reise in das 'Jenseits' machen, eine mysteriöse Dimension voller uralter Geister und teuflischer Herausforderungen." Genauer gesagt geht es um den Gott der Kälte und des Verfalls: Rymrgand.Zusammen mit der Erweiterung wird ein Update für das Hauptspiel auf Version 2.0 erscheinen - zusammen mit der kostenlosen Erweiterung "Deck of Many Things" (mysteriöses Handelsschiff, das magische Gegenstände verkauft). Der Update 2.0 wird neben einer Vielzahl von Bugfixes und Balance-Verbesserungen neue Challenge-Modi mit besonderen Herausforderungen (für das Durchspielen) umfassen.Der zweite DLC namens 'Seeker, Slayer, Survivor' wird im September 2018 verfügbar sein und ist klar auf Kampf fokussiert. "Die Erweiterung spielt auf einer unentdeckten Insel und wird die Kampfkraft der Gruppe herausfordern, sowie die taktischen Fähigkeiten der Spieler als Führer der Gruppe. Es gilt, alte Relikte zu finden und gegen die stärksten und mächtigsten Kämpfer Eoras zu bestehen."Im November 2018 wird die dritte und letzte Erweiterung mit dem Titel 'The Forgotten Sanctum' erscheinen und die Loyalität und Moral der Gruppe auf die Probe stellen. "Werden die Spieler sich mit den Mystikern anfreunden, sie betrügen oder austricksen, um die Geheimnisse zu erforschen, die seit Generationen verloren scheinen? Egal, wie sich die Spieler entscheiden, die Konsequenzen werden im gesamten Deadfire Archipel zu spüren sein."Letztes aktuelles Video: Teaser