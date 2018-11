Pillars of Eternity 2: Deadfire - The Forgotten Sanctum: Termin der letzten Erweiterung steht fest - 4Players.de

Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire - The Forgotten Sanctum (PC) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire - The Forgotten Sanctum (PC) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire - The Forgotten Sanctum (PC) Screenshot - Pillars of Eternity 2: Deadfire - The Forgotten Sanctum (PC)

Obsidian Entertainment und Versus Evil werden die dritte und letzte kostenpflichtige Erweiterung "The Forgotten Sanctum" für Pillars of Eternity 2: Deadfire am 13. Dezember 2018 auf PC veröffentlichen (Preis: 9,99 Euro). Der DLC ist im Season Pass enthalten.In "The Forgotten Sanctum" darf man ein weitläufiges Dungeon betreten, das in das Fleisch eines schlafenden Gottes eingebettet ist. Neue Quests und hochstufige Herausforderungen werden versprochen. Zusätzlich zur Erweiterung wird der Patch 4.0 für Pillars of Eternity 2: Deadfire erscheinen, der weitere Herausforderungen und zwei neue Mega-Bosse umfassen wird.