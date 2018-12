Pillars of Eternity 2: Deadfire - The Forgotten Sanctum: Letzte Erweiterung und Patch 4.0 für das Grundspiel - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: ? vor 41 Minuten Ich glaube es wäre für die PC-Verkäufe taktisch klüger gewesen, wenn man die Konsolenversion nicht so früh angekündigt hätte.

"Aber Glubsch, wer spielt sowas denn schon auf der Konsole? So viele Verkäufe können das nicht sein!"

In meinen Augen ist es ungünstig, bei einem Release zu verkünden, dass man über die kommenden Monate mehrere DLC anbieten wird, die teilweise in das Hauptspiel direkt eingreifen. Ich für meinen Teil möchte an einem Spiel nichts verpassen und wenn ich schon die Zeit investiere, will ich ein Spiel von A - Z vollständig vorliegen haben.Es geht sicher einigen so und was bleibt dann als Alternative? Man kauft das Game als GOTY oder im Sale wenn alles da ist.Damit verlieren die Studios ihrer Kunden beim Release und können ggf nur nach Monaten diese Kunden mit einer billigeren Gold Edition zurückgewinnen. Aber da ist der Gewinn um einiges schmäler.Also mein Tipp an die Studios, macht bitte wieder vollständige Games ohne DLC und wenn das Game gut ankommt dann macht vollständige und eigenständige Nachfolger.