Naked Sun: Die Erde aus der Gewalt fieser Androiden befreien: Shooter erscheint morgen für Rift und Vive - 4Players.de

Mit Naked Sun erscheint einmal mehr eine Ballerbude für Oculus Rift und HTC Vive, entwickelt von Door Z Studio. Das Spiel wird ab morgen auf Steam erhältlich sein und sowohl Touch als auch die Vive-Controller unterstützen.Ursprünglich wollte das britische Door Z Studio einen Escape-Room-Titel für die virtuelle Realität entwickeln, in dem man die Umgebung nicht nur sehen, sondern auch anfassen kann. In der gewünschten Form war das mit der aktuellen Hardware allerdings nicht möglich, weshalb die Entscheidung getroffen wurde zunächst mit einem gewöhnlichen Shooter Erfahrungen zu sammeln.Und so haben die Entwickler ein Szenario Anfang des 23. Jahrhunderts erdacht, in dem die Maschinen die Herrschaft an sich gerissen haben und dabei sind auch die letzten Menschen auszurotten. Die Zentrale der ruchlosen KI befindet sich in Mexiko - also kapert man einen Zug auf dem Weg dorthin, um die Androiden und andere Verteidigungsanlagen direkt anzugreifen.Naked Sun ist kein Roomscale-Titel: Die Action findet nur nur direkt vor dem Alter Ego statt. Dementsprechend kann man sie sowohl stehend als auch sitzend erleben. Verschiedene Schwierigkeitsgrade sowie ein Arcade-Modus mit weltweiten Ranglisten sollen möglichst viele Spieler lange zum Dranbleiben motivieren.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart