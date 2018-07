Hash Rush: Echtzeit-Strategie mit eigener Kryptowährung angekündigt - 4Players.de

VZ Games aus Lettland haben die Closed Alpha des Echtzeit-Strategiespiels Hash Rush angekündigt. Der Testlauf findet vom 31. Juli bis zum 28. September statt. Anmeldungen sind auf https://www.hashrush.com/alpha/signup möglich.Hash Rush versucht Echtzeit-Strategie mit einer Kryptowährung mit zu verbinden. "PC-Spieler haben hier erstmals die Möglichkeit, um Kryptowährung und andere Belohnungen zu konkurrieren. Nähere Details werden zur gamescom in Köln (Halle 10.1, Stand F-081) veröffentlicht", heißt es kryptisch von den Entwicklern. Konkrete Angaben wollte VZ Games nicht machen.In Hash Rush müssen Spieler eine Minenkolonie in der Hermeian-Galaxie aufbauen und verwalten. Sie müssen Crypto-Kristalle abzubauen, ihre Gebäude verteidigen und können mit anderen Spielern Handel treiben. Die Vollversion soll voraussichtlich diesen Dezember für PC und 2019 für Mobilgeräte veröffentlicht werden."Wir sind sehr aufgeregt, diese frühe Version von Hash Rush in die Hände von Kryptowährung- und RTS-Fans zu geben", sagt Craig Ritchie, Director of Marketing bei VZ Games. "Aufgrund der überwältigenden Resonanz mussten wir die Anzahl der Slots im Alpha Test verdoppeln und wir gehen davon aus, dass wir diese weiter erhöhen müssen."Letztes aktuelles Video: What is Hash Rush