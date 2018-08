Hash Rush: Beta-Anmeldung für das Strategiespiel mit Kryptowährungs-Belohnungen - 4Players.de

Spieler, die am Testlauf des Strategiespiels teilnehmen wollen, können sich fortan auf der offiziellen Website für die Closed-Beta anmelden. Die Closed-Beta wird auf 10.000 Spieler begrenzt sein und geht von Ende September (28.9.) bis zum Start des Early Access im Dezember. Zusätzlich zu den Spielmechaniken, welche die Spieler während der Closed-Beta ausprobieren können, testet VZ Games ebenfalls das Belohnungssystem für die "Top-Spieler". Während der Beta wird es Ethereum-Belohnungen in Gesamtwert von 30.000 Dollar geben. 2019 soll Hash Rush auf Mobilgeräten an den Start gehen."Wir haben Hash Rush grundlegend so designt, dass es für Krypto-Neulinge leicht zugänglich ist", sagt Kris Vaivods, CEO und Co-Founder von VZ Games. "Wir sehen das Spiel als Möglichkeit, den Spielern die Welt der Kryptowährungen näher zu bringen. Sie benötigen kein Vorwissen, um Hash Rush zu spielen.""Ich bin mit unserem bisherigen Fortschritt sehr zufrieden", sagt Rob Nicholls, Lead Game Designer. "Seitdem ich dem Projekt beigetreten bin, hat sich das Spiel stark weiterentwickelt. Die Closed-Beta ist mit ihren Kryptowährungs-Belohnungen eine gute Möglichkeit, Spieler in die Welt der Kryptowährungen einzuführen. Dies ist ein großartiges Projekt und ein großartiges Team. Wir können es nicht erwarten, unsere Pläne in die Tat umzusetzen."Beschreibung: "Hash Rush ist ein Strategiespiel, welches Spielern erlaubt um Kryptowährungen und andere Belohnungen, wie Skins und Boosts, zu konkurrieren. Spieler müssen eine Minenkolonie auf ihrem Planeten aufbauen. Sie können Minen errichten, Aufträge erfüllen oder Feinde besiegen, um Krypto-Kristalle zu sammeln. Außerdem müssen sie ihre eigenen Vorräte verteidigen, indem sie ihre Kolonie verstärken und ausbauen. Spieler können mit Hilfe des Ingame Marktplatzes und der spieleigenen Währung Rush Coin Gegenstände kaufen und mit diesen handeln."Letztes aktuelles Video: What is Hash Rush