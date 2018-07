Hungry Shark World: Haialarm auf PlayStation 4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Ubisoft wird morgen Hungry Shark World für PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Das Spiel basiert auf der erfolgreichen Mobile-Spielereihe (über 500 Mio. Downloads). Hungry Shark World wurde von Future Games of London, einem Ubisoft Studio, entwickelt.Ziel des Spiels ist es, sich bis an das oberste Ende der Nahrungskette zu fressen. Die Spieler fangen als kleiner Hai mit kleinen Zähnen an und werden im Spielverlauf zum gefährlichsten Jäger des Ozeans. Das Spiel bietet mehr als 250 Missionen und 20 unterschiedliche Haie, die alle ihre eigenen Charakteristika haben und individuell aufgewertet werden können."Indem die Spieler die Tiefen des Meeres erkunden, entdecken sie neue Areale der weitläufigen Level und treffen immer wieder auf neue Feinde und verborgene Schätze. (...) In diesem Arcade Hailight fressen Spieler so viel sie können, um einer Vielzahl bedrohlicher Bossgegner, wie zum Beispiel dem Goblin Hai, vorzeitlichen Raubfischen und riesigen Kraken, entgegen zu treten", schreibt Publisher Ubisoft.Der Titel wurde "speziell für Konsolen entwickelt" und an die Steuerung für Gamepads angepasst. Hungry Shark World bietet außerdem 4K-Darstellung und verbesserte Grafik auf PS4 Pro und Xbox One X.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer