The Shapeshifting Detective: Übersinnliches, mit Schauspielern gefilmtes Adventure - 4Players.de

Man soll den Mord an Dorota Shaw untersuchen und hat drei Hauptverdächtige im Auge: Alle sind Tarot-Kartenleser, verfügen über "dunkle Geheimnisse" und können Morde nicht nur vorhersehen, sondern auch begehen. Gut, dass man selbst in eine beliebige Rolle schlüpfen kann, auch die des nächsten Opfers...



Der Mörder wird bei jedem Spielstart vom Zufall bestimmt, während die Gespräche mehr als 1600 gefilmte Antworten umfassen und nicht jeder gewählte Weg soll entgültig sein soll. Man kann sich außerdem entscheiden - tut man das in den richtigen Augenblicken, entdeckt man offenbar versteckte Lösungswege. Eine fiktive Radiostation soll zwischen den Befragungen außerdem kurze Hörspiele aus dem Bereich der Dark Fiction senden.

Mit The Shapeshifting Detective stellen die Macher von The Infectious Madness of Doctor Dekker erneut ein mit Schauspielern gefilmtes Adventure vor. Das Spiel soll im vierten Quartal dieses Jahres für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Der nachfolgende Trailer begleitet die Ankündigung.