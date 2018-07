Exapunks: Banken, Universitäten und den eigenen Körper hacken: Das neue Spiel der Macher von Shenzhen I/O - 4Players.de

Später erstellt man auch in Exapunks eigene Programme, genauer gesagt Videospiele für die fiktive Konsole TEC Redshift und stellt die Ergebnisse im Workshop online. Ehrgeizige Hacker starten ihre Programme außerdem im direkten Wettstreit mit den Programmen anderer Spieler, um den Gewinner solcher "Hacker Battles" zu bestimmen.

Mit Exapunks hat Zachtronics sein neuestes Spiel angekündigt, das genau wie Shenzhen I/O oder Opus Magnum zunächst im Early Access veröffentlicht wird, um voraussichtlich wenige Monate später fertiggestellt zu werden. Am 21. August soll der noch in Entwicklung befindliche Titel auf Steam erhältlich sein.Ähnlich wie in Shenzhen I/O und TIS-100 dreht sich auch Exapunks ums Programmieren. Tatsächlich hackt man laut der offiziellen Beschreibung Banken, Fernsehstationen, Spielekonsolen, Universitäten, Regierungseinrichtungen und sogar den eigenen Körper. Dafür schreibt man Viren, die in Netzwerke eindringen, sich selbst vervielfältigen, Dateien zerstören und spurlos wieder verschwinden.Warum man das tut? Als ehemaliger Hacker hat man sich Bakteriophagen eingefangen; (biologische) Viren, die sich u.a. in Bakterien einnisten. Deshalb hat man sich auf einen Deal eingelassen: Für jeden Hack erhält man eine Dosis eines Gegenmittels. Und die dafür notwendigen Kenntnisse eignet man sich beim Lesen des Untergrund-Computermagazins Trash World News an - das gleicht dem Lesen der Anleitungen in Shenzhen I/O und TIS-100.Wer besonders tief in die Materie eindringen will, findet auf der offiziellen Webseite zudem eine Limited Edition, die neben einem Steam-Key zwei physische Ausgaben von Trash World News enthält sowie eine blau-rote 3D-Brille, mit der man dafür erstellte Spiele auf dem TEC Redshift nutzen kann.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer