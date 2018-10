Exapunks: Hat Early Access verlassen und erscheint demnächst auch auf GOG - 4Players.de

Das Programmierspiel Exapunks hat den Early Access inzwischen verlassen und ist als fertiger Titel auf Steam erhältlich. Das hat Entwickler Zachtronics mitgeteilt, der in den Jahren zuvor auch jeweils Shenzhen I/O Opus Magnum und andere kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung als Early-Access-Titel bereits fertiggestellt hatte. Wer eine DRM-freie Ausgabe des Programms bevorzugt, findet im Humble Store eine entsprechende Version und in den kommenden Wochen soll das Spiel auch auf GOG verfügbar sein.Weil das Studio außerdem einige Exemplare der physischen Bestandteile der Limited Edition für Vorbesteller vorrätig hat, kann man diese auf Anfrage zum Preis von 30 Dollar direkt beim Entwickler bestellen. Das Material enthält in dieser Form zwar nicht das Spiel, aber die zwei Hacker-Magazine, die als Anleitung dienen, eine 3D-Brille für die Redshift-Konsole sowie einen Umschlag mit geheimem Inhalt. Wer Interesse daran hat, kann eine E-Mail an Zach Barth (zach@zachtronics.com) schicken.