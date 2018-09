Stay: Start des ungewöhnlichen Pixel-Thrillers auf PS4 und Switch - 4Players.de

Appnormals Team und PQube haben den Pixel-Thriller Stay am 12. September 2018 auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Bis zum 19. September soll ein Rabatt von 20 Prozent auf den Verkaufspreis von 11,99 Euro im eShop und PlayStation Store gewährt werden. Auf PC, Mac und Xbox One ist das ungewöhnliche Echtzeit-Abenteuer bereits seit Mai erhältlich. Zum Spielinhalt heißt es: "Als Quinn allein in einem verschlossenen Raum mit nichts anderem als einem Computer mit Zugang zu einem Internet-Chatroom, in dem du dich aufhältst, erwacht, wirst du sein einziger Hoffnungsschimmer. Deine Entscheidungen - und dein Timing - werden seine Ausbruchsbemühungen bestimmen ... oder ihn zu seinem frühzeitigen Ende führen.STAY spielt in Echtzeit, das bedeutet, dass jede Minute außerhalb des Spiels einer Minute gleichkommt, in der Quinn allein ist. Wenn du aus Gesprächen aussteigst oder Quinn zu lange allein lässt, kann das Konsequenzen haben." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer PS4 Switch