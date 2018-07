Starflight 3: Rückkehr der Sci-Fi-Rollenspiel-Saga soll per Fig finanziert werden - 4Players.de

Die Finanzierung von Starflight 3 will man durch eine Fig-Kampagne absichern, die am ersten Backstage-Tag bereits Zusagen von über 60.000 Dollar erhalten hat. Spielerisch will man an den Tugenden der beiden Originalspiele aus den 1980er Jahren festhalten, aber völlig neue Planeten und Alien-Rassen bieten, die man in seine Crew aufnehmen kann.Darüber hinaus wird man sein Schiff aufrüsten, Rohstoffe abbauen, Handel treiben, Diplomatie einsetzen und Kämpfe bestreiten können. Hier ein erster Vorgeschmack: