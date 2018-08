Starflight 3: Kampagne zur Schwarmfinanzierung gestartet; Entwickler stellen ihre Vision im Video vor - 4Players.de

Starflight ist ein Vorreiter in Sachen freies Erkunden und Entfalten in einer großen Spielwelt. An bekannten Tugenden wollen die Entwickler dabei festhalten, gleichzeichtig aber neue Planeten und Völker einführen. Tatsächlich spielt Starflight 3 in einem zuvor unerforschten Teil der Galaxie. Man wird sein Schiff aufrüsten, Rohstoffe abbauen, Handel treiben, Diplomatie einsetzen und Kämpfe bestreiten. Die Geschichte soll in der Tradition großer Science-Fiction-Klassiker zudem einen tieferen Sinn haben.

HumanNature Studios hat unter der Leitung von Starflight-Erfinder Greg Johnson die im letzten Monat angekündigte Fig-Kampagne gestartet, um per Schwarmfinanzierung mindestens 800.000 Dollar für die Entwicklung von Starflight 3 zusammenzubekommen. Im folgenden Video beschreiben sie ihre Vision für die Fortsetzung der 1986 und 1989 erschienenen Vorgänger.Letztes aktuelles Video: Vorstellung im Rahmen der Fig-Kampagne