The Walking Dead: Saints & Sinners : Skydance Interactive kündigt VR-Ableger auf der Comic-Con an - 4Players.de

Allgemein rückten die Entwickler bislang kaum Informationen heraus - abgesehen von einem Artwork mit blutiger Axt. Laut dualshockers.com ist man in dem Adventure im überfluteten New Orleans unterwegs - ein Schauplatz, der bislang noch nicht von der Serie beackert wurde. Während der Geschichte muss der Spieler mit Entscheidungen bestimmen, ob er zum Heiligen oder Sünder wird - daher auch der Untertitel. Vielleicht liefern die Skybound Studios in ihrem Twitch-Livestream am 19. und 20. Juli nähere Infos.