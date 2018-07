The Cycle: Neuer Shooter von Yager Development: 20 Spieler kämpfen mit- und gegeneinander um Aufträge - 4Players.de

Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC) Screenshot - The Cycle (PC)

Yager Development ( Spec Ops: The Line Dreadnought ) hat The Cycle angekündigt. Das Actionspiel soll Ende des Jahres in den Early Access auf PC starten und später auch für Konsolen erscheinen.The Cycle wird als Match-basierter Ego-Shooter beschrieben, in dem man Aufträge/Quests in einer offenen Sci-Fi-Welt löst - allerdings soll es "schlecht für die Gesundheit sein", wenn man länger als 20 Minuten auf dem Quest-Planeten Fortuna 3 bleibt, da dort ein Sturm tobt. Dabei steht man im Konkurrenzkampf zu anderen Spielern, die ebenfalls ihre Aufträge auf dem Planeten absolvieren wollen. Intern wird das Spiel als "Competitive Quester" bezeichnet. 20 Spieler und sehr viel mehr (computergesteuerte) Alien-Monster soll es pro Match geben. Interessierte Spieler können sich für den Alpha-Test anmelden . Die Entwickler wollen eine offene Entwicklungskultur praktizieren und viel Feedback sammeln.Spieler können sich auf der Oberfläche von Fortuna 3 treffen und unsichere Allianzen eingehen, während sie Aufträge abschließen. Den Spielern soll ein breites Arsenal an Waffen und Ausrüstung zur Verfügung stehen. Außerdem kann neue Ausrüstung mit Credits zwischen den Missionen gekauft werden. Letztendlich wird eine große Auswahl an Gegenständen versprochen, mit denen man seinen Charakter auf seinen individuellen Spielstil zuschneiden kann. Über das Geschäftsmodell (Free-to-play, Pay-to-Play etc.) haben die Entwickler noch nicht gesprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer