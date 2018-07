Total War: Rome 2 - Rise of the Republic: Kampagnenpaket zur zweiten Gründung Roms angekündigt - 4Players.de

"Rom - eine wachsende Republik, verwundbar und umgeben von Feinden

Tarchuna - der mächtige und einflussreiche Staat der Etrusker

Senonen - ein plündernder Stamm aus Gallia Cisalpina

Insubrer - ein gallischer Stamm, dessen Mitglieder sich als Diplomaten und Verwalter hervortun

Samniten - ein italischer Staat, der Rom im 4. Jahrhundert v. Chr. zur Gefahr wurde

Taras - ein von den Spartanern gegründeter griechischer Stadtstaat

Syrakus - eine griechische Metropole auf Sizilien und die letzte Bastion gegen Karthago

Iolaer - ein auf Sardinien ansässiger Stamm

Veneter - ein von Feinden umgebener italischer Stamm"

Rom kann in schlechten Zeiten Konsuln oder Diktatoren ernennen

Die Etrusker aus Tarchuna können das Gipfeltreffen von Fanum Voltumnae einberufen, um Entscheidungen zu treffen

Die Samniten können den alten Ritus Ver Sacrum einleiten, um sofort eine Armee aufzustellen

Die Insubrer und Senonen nutzen Druidenräte für Wahrsagung und zur öffentlichen Unterstützung

Taras hat Zugang zu Hofphilosophen, die ihre Forschung stark vorantreiben"

Für Total War: Rome 2 ist das nächste Kampagnenpaket Rise of the Republic angekündigt worden. Es soll am 6. August 2018 erscheinen und wird 16,99 Euro kosten.Rise of the Republic dreht sich um die Ereignisse rund um das Rom des 4. Jahrhunderts v. Chr. Die Kampagne erstreckt sich über eine detaillierte Karte Italiens, inklusive Sizilien, Sardinien, Korsika und Karthago und soll die Ereignisse widerspiegeln, die letztendlich zur "zweiten Gründung" Roms führten.Die Vorläuferkampagne zu Total War: Rome 2 wird neun spielbare Fraktionen bieten:Die Entwickler schreiben weiter: "Die neuen Optionen zu Regierungsaktionen, die das System der Regierungswechsel vorheriger Rome-2-Kampagnen ablösen, erhöhen den Wiederspielwert der Fraktionen in Rise of the Republic maßgeblich. Diese Optionen haben zwar ihren Preis, bieten aber einzigartige neue Boni. Das sind nur einige Beispiele:Gemeinsam mit Rise of the Republic wird das "Update der Ahnen" veröffentlicht, das Total War: Rome 2 um den Stammbaum erweitert ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Trailer