Total War: Rome 2 - Rise of the Republic: Kampagnenpaket und Update der Ahnen (für das Grundspiel) - 4Players.de

Das Kampagnenpaket Rise of the Republic ist für Total War: Rome 2 bei Steam veröffentlicht worden (Preis: 16,99 Euro). Die Erweiterung dreht sich um die Ereignisse rund um das Rom des 4. Jahrhunderts v. Chr. Die Kampagne erstreckt sich über eine detaillierte Karte Italiens, inklusive Sizilien, Sardinien, Korsika und Karthago und soll die Ereignisse widerspiegeln, die letztendlich zur "zweiten Gründung" Roms führten.Die Vorläuferkampagne zu Total War: Rome 2 wird neun spielbare Fraktionen bieten: Rom, Tarchuna, Senonen, Insubrer, Samniten, Taras, Syrakus, Iolaer und Veneter. Die Entwickler schreiben weiter: "Die neuen Optionen zu Regierungsaktionen, die das System der Regierungswechsel vorheriger Rome-2-Kampagnen ablösen, erhöhen den Wiederspielwert der Fraktionen in Rise of the Republic maßgeblich. Diese Optionen haben zwar ihren Preis, bieten aber einzigartige neue Boni." Hinzukommen neue Einheiten, Gebäude und Technologien.Gemeinsam mit Rise of the Republic wird das Update der Ahnen veröffentlicht, das Total War: Rome 2 und alle Kampagnenpakete, egal ob kostenlos oder Premium, um den Stammbaum erweitert ( wir berichteten ). Das vollständige Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Trailer