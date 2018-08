Bee Simulator: Bienen-Kampagne in bewegten Bildern; PC-Start noch 2018 - 4Players.de

Wie genau sieht der Alltag einer Biene aus? Oder ein Bienenspiel mit Story-Modus? Bisher haben die Entwickler des Bee Simulator diese Frage nur in Textform und einem nichtssagenden Teaser beantwortet. Der frische Gamescom-Trailer zeigt dagegen schon etwas genauer, wie man sich das Insektenabenteuer im New Yorker Central Park vorstellen kann.







Der Titel von Varsav VR S.A. für 29,99 Euro soll den "Arbeitsalltag" der fleißigen Insekten lehrreich, gewaltarm und relativ authentisch abbilden und trotzdem einen familienfreundlichen Einstieg bieten. Als Plattformen sind PC, PS4 und Switch geplant. In der aktuellen Pressemitteilung wurde auch ein Erscheinungszeitraum genannt: Auf dem PC soll es noch 2018 soweit sein, die übrigen Plattformen folgen später.