Bee Simulator: Partnerschaft mit Big Ben Interactive - 4Players.de

Varsav VR S.A. gibt bekannt, dass man eine Partnerschaft mit dem Publisher Big Ben Interactive eingegangen ist, um den Bee Simulator am Ende des Jahres gleichzeitig für PC und Konsolen zu veröffentlichen. Aus der Pressemitteilung geht laut Gamasutra außerdem hervor, dass man das Spiel nicht nur digital, sondern auch physisch im Einzelhandel veröffentlichen will."Es ist eine wahre Freude, zusammen mit Varsav Game Studio an diesem Spiel zu arbeiten", so Benoît Clerc, Head of Publishing bei Bigben. "Die Leidenschaft dieser Leute, die jahrelang daran gearbeitet haben, um diesen innovativen Titel für jedermann zugänglich zu machen, hat uns enthusiastisch gestimmt. Als einer der Hauptakteure im Vertrieb von AA-Videospielen, wollten wir wirklich Teil kreativer Projekte werden, die für alle Spieler einzigartige Erfahrungen bieten, egal ob jung oder alt. Und genau darum dreht es beim Bee Simulator."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer