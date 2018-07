Nogalius: Retro-Plattformer erscheint für fast alles außer Taschenrechner - 4Players.de

Ihr ärgert euch über die schlechte Software-Versorgung eures C64? Oder braucht euer guter alter ZX Spectrum neues Futter in Kassettenform? Dann hat der spanische Entwickler Luegolu3go Studios vermutlich das Richtige für euch: Das erfolgreich finanzierte Kickstarter-Projekt Nogalius brachte 25.862 Euro zusammen und soll nicht nur für PC, Linux, Vita, 3DS und Switch erscheinen, sondern auch für einige alte Schätzchen der Heimcomputer-Ära.

Zu den unterstützten Systemen zählen laut Kickstarter-Beschreibung der C64, MSX, ein nicht näher spezifizierter "Amstrad" sowie der Sinclair ZX Spectrum. Vorbestellen kann man hier , die Box für den PC lässt sich bereits jetzt bestellen und auf Steam soll es noch im Juli soweit sein. Die Geschichte des klassischen Action-Adventures soll über eine Trilogie hinweg erzählt werden - und Nogalius wird der erste Teil davon:



"Nogalious, Mirilla and Dragorieta, is the trilogy that tells the story of how Marieta, the daughter of Nogalious, is captured by the evil Darama. In Nogalious, the first game in the trilogy, you'll have to complete the quests and fight courageously against the enemies fighting alongside Darama to prevent Nogalious from recovering his daughter. Nogalious is a 2D adventure with 5 universes created pixel by pixel, a vintage adventure inspired by the golden era of 8-bit video games."