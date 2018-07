MarZ Rising: Taktische Tower Defense mit Crew-Management gegen Mars-Zombies - 4Players.de

Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC) Screenshot - MarZ Rising (PC)

Für MarZ Rising (Early Access) ist das Update "The Rising" via Steam veröffentlicht worden. Es umfasst den Abschluss der 20 Missionen langen Story-Kampagne, drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für alle Missionen und anpassbare Tastatureinstellungen. Zudem wird das Scannen von Monolithen überarbeitet und mit dem finalen Perk "Hell Yeah!" darf man sogar selbst ein Geschütz steuern und die Mars-Zombies eigenhändig ausschalten ( zum Change-Log ). Trotzdem ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Das zweiköpfige Team möchte einen Skirmish-Modus mit möglichst vielen Einstellungsmöglichkeiten sowie zufälligen Events, einen Level-Editor für den Skirmish-Modus und Steam-Workshop-Unterstützung einbauen.MarZ Rising ist eine taktische Tower Defense auf dem Mars. Auf dem Roten Planeten baut man eine Basis auf, sammelt Ressourcen und baut Verteidigungstürme gegen wellweise anrückende Mars-Zombies. Allerdings feuern die Geschütztürme nicht von alleine, sondern müssen von Crew-Mitgliedern gesteuert werden - und da die Anzahl der Crew-Mitglieder begrenzt ist und auch die Gebäude ohne Crew nicht funktionieren, ist taktisches Management angesagt. Außerdem darf geforscht werden, um neue Türme und Superwaffen zu erhalten.MarZ Rising befindet sich seit Ende 2014 bei dem österreichischen Zwei-Personen-Team doorfortyfour in Entwicklung und startete am 26. September 2017 in den Early Access. Das Spiel kostet aktuell 14,99 Euro. Der Preis wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vollversion angehoben.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer