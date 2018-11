MarZ Rising: Early Access: Großes Update mit Gefecht-Modus und Twitch-Integration - 4Players.de

Das österreichische Studio doorfortyfour hat ein großes Update für MarZ Rising (Early Access) veröffentlicht. Die kreative Tower Defense inkl. Crew- und Ressourcen-Verwaltung erhält einen Gefecht-Modus, Twitch-Integration und weitere Verbesserungen. Das Strategiespiel soll 2019 als Vollversion an den Start gehen.Gefecht-Modus: "Im neuen Gefecht-Modus kann man Kampagnen-Missionskarten frei auswählen, Gegnertypen und Gegnerwellen justieren, Startressourcen festlegen und sich so seinen eigenen Herausforderungen stellen. Der lang erwartete Gefecht-Modus ist voll anpassbar und lässt Spieler jede Menge Einstellungen kombinieren , um gegen nur einen Gegnertypen oder enorm große Horden von Zombies anzutreten. Jede Partie ist prozedural generiert, wodurch sich jede Runde von der vorherigen unterscheidet und neue Taktiken fordert."Twitch-Modus: "Mit dem neuen Twitch-Modus können Zuschauer in den Spielen von Streamern mitmischen und sie entweder sabotieren, in dem sie schreckliche Gegnerwellen heraufbeschwören, oder sie unterstützen, in dem sie ihnen extra Waffen oder Verstärkung zuschicken."Neue Effekte und Verbesserungen: "Das Update bringt neue visuelle Effekte, wie Blutpartikel und Maschinenpistolen-Effekte, die das Zombieschlachten noch ansehnlicher macht. Zudem gibt es eine Reihe von Bug-Fixes, die auf Community-Feedback basieren, und das Spielerlebnis verbessern."Letztes aktuelles Video: Skirmish Update