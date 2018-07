Return of the Tentacle: Purpur Tentakel kehrt im inoffiziellen Nachfolger zurück; Prolog zum Download - 4Players.de

Screenshot - Return of the Tentacle (PC) Screenshot - Return of the Tentacle (PC) Screenshot - Return of the Tentacle (PC) Screenshot - Return of the Tentacle (PC)

Mit Return of the Tentacle befindet sich ein von Fans erstelltes Point-&-Click-Adventure als inoffizieller Nachfolger des Kultspiels Day of the Tentacle in Entwicklung - und mittlerweile kann der kostenlose Prolog für PC, Mac und Linux runtergeladen werden (zum Download bei Itch.io )."Purpur Tentakel ist zurück und versucht erneut die Welt zu erobern, um die Menschheit zu versklaven. Die Freunde Bernard, Laverne und Hoagie machen sich auf den Weg zum verrückten Erfinder Dr. Fred - eine Zeitreise soll helfen die Welt zu retten", heißt es."Es werden größenwahnsinnige Tentakel gejagt, irrsinnige Dialoge geführt und verrückte Rätsel gelöst. Bernard, Hoagie und Laverne laufen durch handgezeichnete Hintergründe mit liebevoll animierten Charakteren und stimmungsvoller Musik- und Klangkulisse. Wir setzen alles daran, um die Atmosphäre und den Spaß des alten Klassikers stilgerecht in das 21. Jahrhundert zu bringen. Steuere die Spielfiguren wie in guten alten 2D-Adventure-Zeiten mittels deiner Maus und einem modernen Interface. Neben guten Bekannten aus den Vorgängern wirst Du auch auf Gäste treffen, die eigentlich in anderen Spielen ihr Unwesen treiben."Letztes aktuelles Video: Trailer