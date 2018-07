King Tide: Das etwas andere Battle Royale taucht im August in den Early Access ab - 4Players.de

Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC) Screenshot - King Tide (PC)

Digital Confectioners hat King Tide angekündigt, das im August bei Steam im Early Access an den Start gehen soll. Beim Grundprinzip handelt es sich um das derzeit so populäre Battle Royale mit einem besonderen Kniff: Das Geschehen wird unter die Meeresoberfläche verlagert.Es kämpfen hier also 100 schwer bewaffnete Taucher ums Überleben, die nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind, sondern auch auf der Hut vor gefräßigen Haien sein müssen. In der Spielbeschreibung bei Steam heißt es:"King Tide ist ein Battle-Royale-Shooter, der 100 Taucher in die Tiefe des Ozeans schickt. Weiche blutrünstigen Haien aus, finde Waffen und mache alles, um als Letzter am Leben zu bleiben.Blutrünstige Haie schwimmen immer engere Kreise um dich. Sei auf die verschiedensten tödlichen Haiarten vorbereitet. Sie zwingen dich, in Bewegung zu bleiben, und zeigen dir ihre scharfen Zähne aus nächster Nähe.Meistere die tödlichsten Unterwasserwaffen der Welt und mache dir die Bewegungsfreiheit im Wasser zu Nutze, um ein Elitetaucher zu werden. Verwende schlaue Taktiken, um feindliche Taucher in spannenden und intensiven Kämpfen zu vernichten.Tauche allein oder mit anderen Spielern und kämpfe im Adrenalinrausch, um auf die Bestenliste zu gelangen! Fordere dich heraus, um gegen alle Erwartungen allein oder mit dem Artefakt zu gewinnen.Plündere in Wassergebieten, z. B. in den verlassenen Meereslaboren, gesunkenen Booten und herrlichen Riffen, um mächtige Waffen zu finden, mit denen du deine Feinde besiegen kannst!Vermeide explosive Geschosse in der Tiefe, die auf das Schlachtfeld fallen. Sie verwandeln Feuergefechte in ein komplettes Chaos."Laut offizieller Angaben soll King Tide für etwa ein Jahr im Early Access verweilen. Die Veröffentlichung der Version 1.0 ist aktuell für den 1. Juli 2019 angedacht.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer