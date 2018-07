Xbox Scarlett: Gerüchte: Nächste Xbox-Generation besteht aus einer klassischen Konsole und einer Streaming-Box - 4Players.de

Bei Thurrott via Gematsu sind neue Gerüchte über die nächste Xbox-Konsole ans Tageslicht gekommen. Gemäß der unbestätigten Angaben in dem Artikel wird die nächste Generation der Microsoft-Konsole aus einer Familie von Geräten bestehen, die aktuell unter dem Codenamen Scarlett entwickelt werden. Xbox-Chef Phil Spencer deutete bereits auf der großen E3-Bühne an, dass sie neue Konsolen (Plural) planen würden ( wir berichteten ). Laut Thurrott wird es mindestens eine traditionelle, lokale Konsole für den Fernseher und eine Streaming-Box geben. Die Gerätschaften sollen 2020 herauskommen.Die traditionelle Konsole soll sich noch in den Anfängen der Entwicklung befinden. Die Pläne für die Streaming-Box, die von einer der Quellen als "Scarlett Cloud" bezeichnet wurde, sollen schon konkreter sein. Demnach soll die Streaming-Box ein Gerät mit geringerer Leistung/Performance sein. Es wird beschrieben, dass das Gerät kleinere Berechnungen lokal durchführen kann, zum Beispiel Aufgaben wie Controller-Input, Bildverarbeitung und Kollisionserkennung. Ein Teil des Spiels wird lokal ausgeführt und der Cloud-Gaming-Dienst von Microsoft wird das Spiel auf der Serverseite mit den lokal berechneten Fragmenten "zusammensetzen". Die Streaming-Box wird als eine gewisse Hardware-Grundlage benötigen, dennoch soll das Gerät deutlich günstig als eine neue Standard-Konsole sein.Das finale Ziel von Microsoft soll es sein, den Zugriff auf den Gaming-Dienst "Xbox" von jedem Gerät aus und jederzeit zu ermöglichen, da die Cloud-Plattform des Unternehmens über Rechenzentren in allen wichtigen Märkten der Welt verfügt. Eine Quelle von Thurrott meinte, dass Microsofts Pläne sogar die Latenz in allen Aspekten eines Spiels reduzieren könnten. Ein Multiplayer-Spiel, das Microsoft Azure als zentralen Server verwendet, könnte via Scarlett Cloud sogar physisch näher am Multiplayer-Server sein, was die Latenz verringern dürfte.Alle Scarlett-Spiele sollen auf allen Scarlett-Geräten laufen, was bedeutet, dass es kein Spiel geben wird, das auf der traditionellen Scarlett-Konsole läuft, aber nicht auf der Streaming-Box läuft - und umgekehrt. Thurrott hat sich in Vergangenheit als brauchbare Quelle über Microsoft-Informationen entpuppt.