Xbox Scarlett: Gerüchte: Zwei Xbox-Varianten mit SSDs, Halo Infinite und das Ende der Konsolen-Generationen - 4Players.de

lol wer soll den Schrott den kaufen ? Die Konsole wird genauso Supportet wie die Bone heiß 0 Exclusive während man sich auf der PS4 auf TLOU 2 , Days Gone , Death Stranding , Ghost of Tsushima und andere Kracher freut gibt es auf der Bone 0 Spiele das große Exclusive 2019 von M$ Crapdown 3Halo Infinite lul das macht doch das selbe Studio das Halo 5 verbrochen hat. Was ein Console SellerEnde der Konsolen Generation darf ich mal lachen ? Wen interessiert es was die Firma macht die abgeschlagen auf den letzten Platz liegt. Also höchstens das Ende für die paar Leute die sich noch eine Xbone kaufen. Sony oder Nintendo werden sicher nicht auf neue Ableger verzichten die sich dann Millionenfach verkaufen. Außerdem war die Skropiona ein finanzielles Desaster für MS. So schlimm das man seine Spiele und sein Abo Service für veralteten Schrunz und schlechte MS First Party Titel jetzt auf die Switch bringen möchte..