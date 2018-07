Neo Cab: Mit dem Taxi durch die Nacht der Zukunft - 4Players.de

Das kalifornische Independent-Studio Chance Agency arbeitet derzeit an Neo Cab , einem Adventure, in dem Taxifahrerin Lina Romero nicht nur einzelne Kurzgeschichten erlebt, wenn sie Kunden durch die Straßen eines futuristischen Los Ojos fährt, sondern durch zahlreiche Entscheidungen auch den Fortgang ihrer eigenen Erzählung beeinflusst. Als Lina bestimmt man dabei nicht nur den jeweils nächsten Passagier, sondern auch den Verlauf ihrer Unterhaltungen. Auf Steam und itch.io heißt es: "Du musst deinen Gewinn, deine Kunden-Bewertungen und dein emotionales Gleichgewicht im Blick haben, um dich in dieser Stadt über Wasser zu halten."Wann Neo Cab erscheint, ist noch nicht bekannt. Laut Steam wird es für Windows- und Mac-Rechner erhältlich sein. Der folgenden Trailer vermittelt einen kurzen Eindruck von Linas Nachtschichten.