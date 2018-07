Fellow Traveller: Indie-Publisher Surprise Attack Games heißt jetzt Fellow Traveller - alle Spiele im Angebot - 4Players.de

Hacknet (PC)

Hacknet: Labyrinths (PC)

Orwell: Keeping an Eye on You (PC)

Orwell Season 2: Ignorance is Strength (PC)

Framed Collection (PC, Switch)

Screencheat (PC, PS4, Xbox One)

Vertiginous Golf (PC)

Fort Meow (PC)

Dungeon League (PC)

Super Mutant Alien Assault (PC, PS4, Xbox One)

Think of the Children (PC)

Western Press (PC, Xbox One)

Das zuvor als Surprise Attack Games bekannte Indie-Label heißt jetzt Fellow Traveller , wie der Publisher bekannt gemacht hat. Mit der Namensänderung richtet die australische Firma außerdem ihren Schwerpunkt neu aus: Fellow Traveller will vor allem Titel veröffentlichen, die sich um eine starke Erzählung drehen.Managing Director Chris Wright erklärt die Erneuerung mit den folgenden Worten: "Genau wie die Indie-Label der Musikindustrie, die uns dazu inspiriert haben unser eigenes Unternehmen zu gründen, wollen wir uns einen Ruf für eine ganz bestimmte Art von Spiel aufbauen. Wer glauben, dass dies der nächste Schritt ist, mit dem Indie-Label Entwicklern dabei helfen aus dem immer dichter gedrängten Martk hervorzustechen und Spieler dabei zu unterstützen die Art Spiel zu finden, die sie lieben."Um das Ansinnen zu verdeutlichen, kündigt Fellow Traveller außerdem an, Vertrieb und Marketing zweier solcher Projekte übernommen zu haben: Neo Cab und In Other Waters . Informationen zu beiden findet ihr unter den Spielenamen.Abgesehen davon verkauft der Publisher alle seine Titel derzeit günstiger - die Angebote findet ihr sowohl auf Steam als auch bei GOG, im PSN, dem Xbox Store und in Nintendos eShop, außerdem bei Green Man Gaming und EAs Origin. Es handelt sich um die folgenden Spiele: