Forsaken Remastered: Neuauflage des Shooter-Oldies in wenigen Tagen auf PC und für Xbox One - 4Players.de

Auch Forsaken wird neu aufgelegt, wie Entwickler Nightdive Studios angekündigt hat und sowohl bei Game Informer als auch Polygon zu lesen ist. Das Remaster wird auf Steam, GOG und Xbox One verfügbar sein, wobei man es im Microsoft Store bereits für knapp 20 Euro vorbestellen kann. Als Tag der Veröffentlichung ist dort der 30. Juli angegeben, während Nightdive selbst vom 31. Juli spricht. So oder so verpasst man damit nur um einige Wochen das 20-jährige Jubiläum des auf PC, N64 und PlayStation erschienenen Originals.Forsaken ist ein Shooter im Stil von Descent, das erst vor kurzem mit Overload einen hervorragenden geistigen Nachfolger erhielt. Man fliegt durch große und kleine Räume, beseitigt etliche Gegner und legt sich in Online-Partien mit anderen Spielern an - das war schon damals eine Stärke des Titels.Das Remaster enthält alle damals erhältlichen Inhalte, auch die N64-exklusiven Levels und Gegner sowie laut der Beschreibung im Microsoft Store "neue angepasste Levels". Die Action soll sich durchgehend mit 60 Bildern pro Sekunde abspielen, während in Multiplayer-Matches bis zu 16 Kontrahenten antreten, um sich im Free for All, Team Deathmatch, Capture the Flag, One Flag CTF sowie der Kopfgeldjagd und ihrer entsprechenden Team-Variante gegenseitig einheizen.