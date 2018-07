Steel Division 2: Echtzeit-Strategie im Zweiten Weltkrieg: Operation Bagration im Fokus - 4Players.de

Screenshot - Steel Division 2 (PC) Screenshot - Steel Division 2 (PC) Screenshot - Steel Division 2 (PC) Screenshot - Steel Division 2 (PC)

Eugen Systems hat die Entwicklung von Steel Division 2 für PC angekündigt. Der Nachfolger von Steel Division: Normandy 44 dreht sich thematisch um die Ostfront und um die Operation Bagration, die sowjetische Offensive im Sommer 1944. Versprochen werden dynamische strategische Kampagnen im Einzelspieler-Modus und 10-gegen-10-Mehrspielerschlachten mit Hunderten von neuen Einheiten, die historisch genau umgesetzt wurden. Auch kooperative Spielmodi sind geplant."Erlebe Operation Bagration in den brandneuen dynamischen strategischen Kampagnen im Maßstab 1:1! Schlüpfe in die Rolle eines Generals und führe tausende Soldaten an, indem du die Truppenbewegungen planst und entscheidest, welche Schlacht deine Armee schlagen soll, um den Krieg zu gewinnen. Einst hast du lediglich ein paar Männer angeführt, doch nun bist du der Kopf eines ganzen Armeekorps! (...) Befehlige über 600 Einheiten auf Seiten der Roten Armee und der Achsenmächte! Entfessle die Zerstörungskraft der Katjuscha-Mehrfachraketenwerfer oder stoße mit Panzern des Typs T-34 vor. Welche der 18 neuen Divisionen wirst du anführen? Profitiere von den umfangreichen Änderungen am Deck- und Kampfsystem und genieße die noch realistischere grafische Umsetzung des Spiels", schreiben die Entwickler im Newsletter.