Steel Division 2: Runden-Modus und Echtzeit-Gefechte in der dynamischen Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

Nach der gestrigen Ankündigung hat das unabhängige französische Studio Eugen Systems (R.U.S.E., Wargame-Reihe) weitere Details zu Steel Division 2 bekanntgegeben. Demnach wird die "dynamische, strategische Einzelspieler-Kampagne" rundenbasiert ablaufen. Die Entwickler schreiben: "Eine der wichtigsten Neuerungen in Steel Division 2 sind die rundenbasierten Dynamic-Strategic-Kampagnen, die noch mehr Wiederspielwert bieten und es Spielern ermöglichen die Geschichte, dank eines bis ins letzte Detail getreuen 1:1-Maßstabs, von der Reihenfolge der Schlachten bis zu Einheiten, Karten und dem Kampf selbst, neu zu erleben. Jede Runde entspricht einem halben Tag. Das gibt Spielern die Gelegenheit, ihre Strategie und ihre nächste Begegnung zu planen und ihre Einheiten und Nachschublinien mit Bedacht zu verwalten. Befehlshaber gebieten über ganze Armeekorps und ihnen unterstellte Battailons aus Tausenden Männern."Auf Nachfrage wurde uns gegenüber bestätigt, dass es eine große strategische Karte geben wird, auf der Spielgeschehen (Truppenbewegungen, Nachschubplanung etc.) im Runden-Modus abläuft, während die eigentlichen Gefechte auf den taktischen Karten in Echtzeit ausgefochten werden. Globales Management und Echtzeit-Gefechte werden somit verbunden."Steel Division 2 weitet die taktischen Echtzeitschlachten seines Vorgängers erheblich aus und versetzt Spieler auf die monumentalen Schlachtfelder der Ostfront, wo sie mehr als 600 Einheiten der Roten Armee und der Achsenmächte befehligen können. Spieler haben die Wahl zwischen bis zu 18 neuen Divisionen und können sich die zerstörerische Kraft von Katjuscha-Batterien zunutze machen oder mit dem T-34 Panzer in die Schlacht eingreifen. Umfassende Änderungen an der Deck-Building-Mechanik und am Kampf, kombiniert mit einer realitätsnäheren Umsetzung bieten Spielern in Steel Division 2 ein noch anspruchsvolleres Spielerlebnis. (...) Dank der aktualisierten IrisZoom Engine können Spieler sich über die akribische Detailtreue von Steel Division 2 freuen, für die Eugen Systems berühmt ist. Spieler können die sich ständig ändernde Front heran- und wegzoomen, um zwischen den minutiösen Details aller Schlachtfelder aus der Vogelperspektive und der Inspektion einzelner Einheiten aus nächster Nähe hin- und herzuschalten", heißt es weiter."Wir haben uns das Feedback der Fans von Steel Division: Normandy 44 zu Herzen genommen und eine Menge Verbesserungen in Steel Division 2 einfließen lassen", erklärt Alexis Le Dressay, Game Director und Mitbegründer von Eugen Systems. "So sind wir zum Beispiel davon überzeugt, dass die Spieler von den neuen Dynamic-Strategic-Kampagnen begeistert sein werden. Für Steel Division 2 ist aber noch viel mehr geplant. Weitere Details über neue Features und Einheiten werden wir nach der gamescom 2018 bekannt geben. Wir engagieren uns mit großer Leidenschaft für dieses Projekt und hoffen, dass sich die Spieler bereits auf weitere, im Verlauf des Entwicklungsvorgangs vorgestellte, Neuerungen freuen."Steel Division 2 wird von Eugen Systems erstmals in Eigenregie veröffentlicht. RUSE wurde damals von Ubisoft veröffentlicht, Wargame von dtp bzw. Focus Home und Steel Division von Paradox.Letztes aktuelles Video: Trailer