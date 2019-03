Steel Division 2: Veröffentlichung auf den 2. Mai verschoben - 4Players.de

Eugen Systems hat die Veröffentlichung von Steel Division 2 auf den 2. Mai 2019 verschoben; bisher war der 4. April angepeilt. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit für weitere Verbesserungen nutzen. Am 27. März findet der erste Betatest für Vorbesteller (Steam, Gamesplanet, Humble Store) statt. Die erste Betaphase soll 48 Stunden dauern.Die Betainhalte werden folgendermaßen beschrieben: "Im Durchbruch-Modus müssen Spieler beispielsweise Kontrolle über ihre Karte bewahren, während sie sich gegen einen Angreifer verteidigen - hierbei wird Gebrauch von den brandneuen Verteidigungsmaßnahmen gemacht, die kürzlich im Eugen Systems Dev Diary beleuchtet wurden. Setze Stacheldraht, Schützengräben, Gewehrgruben und Bunker ein, um die Stellung zu halten. Beta-Tester können sich außerdem auch darauf freuen, den Eroberungs-Modus zu testen, ein zielorientierter Modus, der die Spieler dazu auffordert die Fronten der Schlachten voranzutreiben, indem sie Ziele auf der Karte einnehmen. Zur Phase 1 werden zwei Divisionen zur Auswahl stehen, die deutsche 5. Panzerdivision und der 2nd Guards Tank Corps - weitere werden in zukünftigen Phasen dazukommen.""Wir freuen uns, dass Steel Division Spieler mit dem Start der Steam Beta endlich erleben werden, an was wir so hart hinter verschlossenen Türen gearbeitet haben", sagt Pierre-Yves Navetat, Marketing und Communication Manager bei Eugen Systems. "Diese Beta wird uns Zeit geben, um Feedback einzubauen und den Spielern mit Steel Division 2 die beste Launch-Erfahrung zu ermöglichen."Letztes aktuelles Video: Back to War Trailer