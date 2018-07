I'm not a Monster: Mensch oder Monster? Multiplayer-Rundentaktik für Paranoide - 4Players.de

Alawar Premium und Entwickler Cheerdealers haben mit I'm not a Monster einen rundentaktischen Multiplayer-Titel angekündigt, in dem sechs Spieler zufällig aufgeteilt werden, sodass bis zu zwei von ihnen die Rolle von Monstern übernehmen. Deren Ziel: Sie sollen Zivilisten infizieren, um sie ebenfalls zu Monstern zu machen. Die Menschen müssen das natürlich verhindern und die Eindringlinge bekämpfen - was deshalb kompliziert ist, weil die Monster wie Zivilisten aussehen.Wurde ein Zivilist infiziert, muss er binnen weniger Runden geheilt werden, um die Verwandlung zu verhindern. Menschen und Monster können sich außerdem unterhalten, was das Versteckspiel nur komplexer macht, und Monster können neben den menschlichen Kontrahenten auch vom Spiel gesteuerte Passanten infizieren. Gelingt ihnen das, tauchen sie in deren Körpern wieder auf, falls sie getötet wurden.Wer sich einen Eindruck von I'm not a Monster verschaffen möchte, findet auf Steam eine Demo des Titels , der noch in diesem Jahr für Windows-PCs erscheinen soll.