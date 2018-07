Nintendo Labo: Toy-Con 03: Fahrzeug-Set: Drei Vehikel (Auto, U-Boot und Flugzeug) dürfen gebastelt werden - 4Players.de

Screenshot - Nintendo Labo: Toy-Con 03: Fahrzeug-Set (Switch) Screenshot - Nintendo Labo: Toy-Con 03: Fahrzeug-Set (Switch) Screenshot - Nintendo Labo: Toy-Con 03: Fahrzeug-Set (Switch)

Nintendo hat das Fahrzeug-Set für Nintendo Labo angekündigt. Es soll am 14. September 2018 für Switch erscheinen. Das Fahrzeug-Set lässt Spieler am Steuer eines Autos, eines U-Boots oder eines Flugzeugs Platz nehmen - sowohl alleine als auch zu zweit.Der Hersteller erklärt in der Pressemitteilung: "Das brandneue Nintendo Labo-Set enthält alle benötigten Materialien, aus denen Spieler eine Reihe anpassbarer Pappkarton-Kreationen, die sogenannten Toy-Con, basteln können. Mit dem Fahrzeug-Set können allerlei Toy-Con-Modelle gebaut werden, darunter ein Auto, ein U-Boot, ein Flugzeug, ein Pedal, zwei Schlüssel und mehr. Spieler stecken einen der zusammengebauten Schlüssel in das Auto, das U-Boot oder das Flugzeug und können auf der Stelle eine Vielzahl an lustigen Spielen und Aktivitäten ausprobieren. Während der Abenteuerfahrt kann beliebig zwischen den Fahrzeugen gewechselt werden. Dazu wird der Schlüssel einfach von einem Fahrzeug in ein anderes gesteckt.""Mit dem Nintendo Labo Toy-Con 03: Fahrzeug-Set können Familien und Freunde nun noch mehr Spielmöglichkeiten entdecken: Sie können sich Rennen liefern, gegen Autos mit ausfahrbaren Armen antreten und dabei eine geheimnisvolle Welt erkunden. Jedes Fahrzeug steuert sich anders und verfügt über einzigartige Manöver. Und mit dem zweiten Schlüssel lässt sich sogar ein Co-Pilot bzw. Co-Pilotin auf die Abenteuerreise einladen! Alle Interaktionen mit den Toy-Con-Modellen werden nahtlos im Spiel umgesetzt. So sind die SpielerInnen immer mitten im Geschehen, wenn sie an der Schnur des Toy-Con-Autos ziehen, um einen Wheelie auszuführen, per Knopfdruck einen Enterhaken im U-Boot ausfahren und mehr", schreibt Nintendo."Wie alle Nintendo Labo-Sets enthält auch das Fahrzeug-Set eine eigene Software für Nintendo Switch, die mit den dazugehörigen Toy-Con-Modellen funktioniert. So erleben Spieler den Spaß, ihre eigenen Toy-Con-Modelle zu bauen, können sie in spaßigen Spielen in Aktion erleben, ihre Funktionsweisen entdecken und völlig neue Arten zu spielen erfinden! Alle zum Bauen benötigten Materialien sind im Set enthalten. Klebstoff, Klebeband oder eine Schere sind nicht vonnöten. (...) Die Möglichkeiten des Fahrzeug-Sets können mit der Toy-Con-Werkstatt sogar noch erweitert werden. Diese ist in jedem Nintendo Labo-Set enthalten und ermöglicht die Programmierung der Toy-Con-Controller mit Hilfe einer simplen Nutzeroberfläche und nützlichen Tutorials für Spieler aller Altersgruppen. Dabei kann mit den im Set enthaltenen Toy-Con-Modellen experimentiert werden - oder aber mit Eigenkreationen aus Haushaltsobjekten wie Pappbechern, Aufkleber oder Bändern."Letztes aktuelles Video: Trailer"Unser Ziel ist es, ein Lächeln auf das Gesicht aller zu zaubern, die mit Nintendo in Berührung kommen", sagt Stephan Bole, COO/Präsident von Nintendo of Europe. "Wir hoffen, dass das neue Nintendo Labo: Fahrzeug-Set, mit dem Spieler drei verschiedene Fahrzeuge bauen und damit spielen können, ganz neue Spieler an die einzigartige Kombination von Bauen, Spielen und Entdecken heranführen wird."