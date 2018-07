Nickelodeon Kart Racers: Multiplayer-Konsolen-Rennspiel mit Nickelodeon-Charakteren - 4Players.de

Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4) Screenshot - Nickelodeon Kart Racers (PS4)

GameMill Entertainment hat Nickelodeon Kart Racers angekündigt. Das Multiplayer-Konsolen-Rennspiel soll im 4. Quartal 2018 für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Maximum Games wird den Vertrieb in Europa übernehmen. Das Spiel soll 39,99 Euro kosten.In dem Arcade-Rennspiel treten bekannte Nickelodeon-Charaktere aus SpongeBob SquarePants (SpongeBob, Patrick, Sandy), Teenage Mutant Ninja Turtles (Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello), Rugrats (Angelica, Tommy, Reptar), Hey Arnold! (Arnold, Helga) und weitere Figuren auf 24 Slime-Strecken gegeneinander an. Man wird im lokalen Mehrspieler (für vier Spieler) oder Kampfmodus gegeneinander antreten können, um Pokale und Kart-Upgrades zu gewinnen. Weitere Details wurden nicht verraten. Videomaterial ist nicht zur Verfügung gestellt worden."Nickelodeon hat Charaktere und Geschichten geschaffen, die auf der ganzen Welt beliebt sind, und wir haben uns darauf spezialisiert, geschätzte Charaktere und Geschichten in spielbare Unterhaltung für die eingefleischten Fans und Gelegenheitsspieler zu verwandeln", erklärt Mark Meadows von GameMill Entertainment.