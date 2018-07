Taiko no Tatsujin: Drum Session!: Rhythmusspiel für PlayStation 4 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4) Screenshot - Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4)

Bandai Namco Entertainment Europe wird Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 am 2. November 2018 veröffentlichen. Das japanische Rhythmusspiel erscheint erstmalig in Europa und beinhaltet laut Publisher "eine Vielzahl neuer Songs, Cross-Over-Charaktere und Mehrspieler-Möglichkeiten."Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PS4 unterstützt mit einem Ranglisten-System die kompetitive Seite von Taiko. Spieler können sich online mit anderen Taiko-Spielern messen und dabei Kostüme, Sound-Effekte und Grußmöglichkeiten für das Maskottchen Don-chan freischalten. Außerdem können sie an einer "Guest Session" mit Charakteren wie Heihachi von Tekken, Pac-Man und Hello Kitty teilnehmen.Am gleichen Tag erscheint ebenfalls Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! für Switch.Letztes aktuelles Video: Trailer