Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!: Joy-Con-Controller als Drumsticks - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe wird Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! für Switch am 2. November 2018 veröffentlichen. Das japanische Rhythmusspiel erscheint erstmalig in Europa und beinhaltet laut Publisher "eine Vielzahl neuer Songs, Cross-Over-Charaktere und Mehrspieler-Möglichkeiten."Bei Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! werden die Joy-Con-Controller als Drumsticks genutzt. Die Bewegungssteuerung soll dabei für einen Arcade-Stil sorgen. Drum 'n' Fun! beinhaltet außerdem 20 Rhythmus-basierte Minispiele, die mit bis zu vier Spielern gespielt werden können. Im "Rhythm Games Modus" können die Spieler als Charaktere klassischer Nintendo-Titel spielen - inklusive Kirby und Squid aus Splatoon 2.Am gleichen Tag erscheint ebenfalls Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Trailer