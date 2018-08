Bandai Namco Europe zeigt im folgenden Trailer neue Spielszenen-Eindrücke des Trommelspiels Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! , das am 2. November erstmals auch in Europa erscheinen wird. Am gleichen Tag erscheint ebenfalls Taiko no Tatsujin: Drum Session! für die PS4. Drum 'n' Fun wird 20 Rhythmus-basierte Minispiele enthalten, die mit bis zu vier Spielern gespielt werden können.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer