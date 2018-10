Aces of the Luftwaffe - Squadron: Erweiterung "The Nebelgeschwader" angekündigt - 4Players.de

Für Aces of the Luftwaffe - Squadron ist die Erweiterung "The Nebelgeschwader" für den 13. November 2018 angekündigt worden. Der DLC soll exakt den gleichen Umfang wie das Hauptprogramm bieten, und zwar 25 Einsätze, sechs Boss-Kämpfe, vier unterschiedliche Piloten mit eigenem Skill-Tree und einen lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.In "The Nebelgeschwader" übernehmen die Spieler die Rolle der deutschen Elite-Staffel "Das Nebelgeschwader". Die Ereignisse der Story spielen zeitgleich zur Handlung von Aces of the Luftwaffe - Squadron, diesmal allerdings aus der deutschen Perspektive. Das Nebelgeschwader operiert dabei von einer geheimen Basis im Bermuda-Dreieck ...Letztes aktuelles Video: Nebelgeschwader DLC