Devil's Hunt: Demo-Spielszenen aus dem Krieg zwischen Dämonen und Engeln veröffentlicht - 4Players.de

1C Company und Layopi Games haben Spielszenen aus einer Pre-Alpha-Demo von Devil's Hunt veröffentlicht (siehe unten), die man auf der gamescom 2018 in Köln vorgeführt hatte. Die Third-Person-Action basiert auf dem Roman "Equilibrium" von Pawel Lesniak und will den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse neu aufleben lassen. Weiter heißt es : "Ein ausgewachsener Krieg zwischen Engeln und Dämonen scheint unausweichlich und unsere Welt ist das auserkorene Schlachtfeld. Du bist Desmond, der entscheidende Faktor, der als Zünglein an der Waage den Ausschlag für eine der Parteien geben kann, seien es die Dämonen oder die Engel. Ein Mann hat nun die Macht, über das Schicksal der Menschheit und der Welt, wie wir sie kennen, zu entscheiden.Bisher lebte Desmond als Sohn eines reichen Unternehmers in der High-Society, doch eine Reihe unglücklicher Ereignisse hat dazu geführt, dass er einen Großteil seiner Menschlichkeit verloren hat. Er erlangte dämonische Kräfte und wurde zum Vollstrecker der Hölle, aber er hat Probleme, seinen Platz im laufenden Krieg zu finden. Er ist gleichzeitig Zerstörer als auch Retter, denn seine menschliche Seite tritt nach und nach aus dem Schatten seiner Rachgier hervor. Er kämpft wild mit Fäusten und Klauen und nutzt die Kräfte, die ihm seine dämonische und seine menschliche Seite bieten. Während er durch die Tore der Hölle und wieder zurück geht, wird er sich schließlich entscheiden müssen, wo sein Platz ist." Devil's Hunt soll im Sommer 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Demo-Spielszenen