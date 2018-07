Digimon Survive: Survival-Rollenspiel für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe (Publisher) und Witchcraft (Entwickler) haben das Survival-Rollenspiel Digimon Survive für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt."Digimon Survive feiert den 20. Geburtstag des Digimon-Anime und ist ein komplett neues Abenteuer in einer mysteriösen Welt. Die Geschichte handelt von einer Gruppe Teenager, die sich unter der Führung von Takuma Momozuka auf einem Schulausflug verlaufen und in einer neuen Welt voller Monster und Gefahren wiederfinden. Während sie sich ihren Weg nach Hause erkämpfen, müssen sie schwere Entscheidungen treffen, welche die Evolution ihrer verbündeten Monster und das Ende des Spiels beeinflussen."Die Kämpfe werden in 2D ausgetragen. Die Charaktere wurden von Uichi Ukumo gestaltet. Die Musik wird von Tomoki Miyoshi komponiert. Ein Releasetermin wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Trailer