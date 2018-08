Digimon Survive: Details zur Geschichte und den Charakteren des Taktik-Rollenspiels - 4Players.de

Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC) Screenshot - Digimon Survive (PC)

Bandai Namco Entertainment und Wichcraft haben weitere Einzelheiten zur Geschichte und den Charakteren von Digimon Survive enthüllt. Das Taktik-Rollenspiel mit Survival-Elementen soll 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.Zur Story heißt es: "Die Geschichte von Digimon Survive beginnt in einem Sommercamp. Der Hauptcharakter Takuma besucht mit seinen zwei Freunden Aoi und Minoru einen berühmten Schrein, um mehr über eine mysteriöse Legende herauszufinden: die Sage von Kemonogam. Während sie diesen erkunden, trifft Takuma auf das rosa Monster Koromon. Bevor die zwei sich kennen lernen können, müssen sie Takumas Freunden zur Hilfe eilen, die von Monstern angegriffen werden. Beim Rettungsversuch digitiert Koromon zu Agumon und gemeinsam vertreiben sie die Angreifer. Nachdem die Gefahr gebannt ist, machen sie jedoch eine unheimliche Entdeckung. Sie finden sich in einer seltsamen, neuen Welt wieder und sind daher noch lange nicht in Sicherheit."Zu den neuen Charakteren schreibt der Publisher: "Aoi Shibuya: Sie ist still, ernst und bleibt in jeder Situation ruhig. Als Klassensprecherin ist sie gewöhnt, mit den unlogischen Anfragen ihrer Klassenkameraden umzugehen. Da sie gleichzeitig auch die Älteste der Gruppe ist, ist sie für die Nahrungsversorgung im Camp zuständig.Minoru Hyuga: Er ist der unerschütterliche Optimist und Klassenclown. Mit seiner aufmunternden und fröhlichen Persönlichkeit stärkt er die Gruppe. Seine Sorglosigkeit bringt ihn jedoch auch häufig in Schwierigkeiten."Zu den neuen Digimon heißt es: "Labromon: Ein hundeähnliches Monster des Typs Biest. Labomon kommt in Unterhaltungen schnell auf den Punkt. Sie und Aoi werden sich im Laufe ihres Abenteuers gut ergänzen und sich gegenseitig unterstützen.Falcomon: Ein Monster des Typs Vogel, das aus dem Hochgebirge stammt. Er ist ein starker Charakter, der Minorus Fahrlässigkeit ausgleicht. Manchmal stellt er sich jedoch ungeschickter an."Letztes aktuelles Video: Trailer