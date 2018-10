Origin Access Premier: Kostenloses Probe-Abo für Basic-Angebot - 4Players.de

Erhaltet Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl von Titeln in The Vault, darunter die Burnout™ Paradise Remastered Edition

Spielt bis zu 10 Stunden lang Probe mit Play First Trials für Spiele wie Madden NFL 19 und FIFA 19

Spart 10 % bei digitalen Käufen über Origin

Derzeit bietet Electronic Arts für PC-Spieler eine siebentätige Testphase für die Basis-Version von Origin Access an. Damit kann man den Abo-Service noch bis zum 31. Oktober kostenlos testen. Laut Angaben auf der offiziellen Webseite genießt man in diesem Zeitraum auch in der Testphase sämtliche Vorteile, die Origin Access Basic bieten soll.Allerdings ist auch Vorsicht geboten: Wer sich während der Testphase nicht wieder abmeldet, rutscht automatisch in das kostenpflichtige Abonnement, das aber ebenfalls jederzeit wieder gekündigt werden kann.Letztes aktuelles Video: Trailer